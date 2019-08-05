Trabzonspor açıkladı: 3 yılda 55 milyon!

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, kulübün önemli gelir kaynaklarından biri olan forma sponsorluğu işini sonuçlandırdı. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde Vestel Şirketler Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. Trabzonspor-Vestel işbirliğinin 20-25 sene öncesine dayandığını söyleyen Trabzonspor’un patronu Ağaoğlu, “Vestel, ilk yatırımını ve mağazasını yıllar önce Trabzon’da açtı. Sayın Ahmet Zorlu, o zaman 14 yaşındaydı. Trabzon’un ilk modern otelini de kendisi Trabzon’da inşa ederek, Trabzon turizminin hizmetine sundu. 1994-1998 yıllarında da Trabzonsporumuz’un forma sponsoruydu, ana sponsoruydu. Şimdi de tekrar kutsal formamızda Vestel’le birlikte olacağız. UEFA’dan izin gelmiş. Bu hafta perşembe günü oynayacağımız Sparta Prag maçına Vestel markasıyla birlikte çıkacağız” ifadelerini kullandı.

‘Türk sporuna hayırlı olsun’

Vestel CEO’su Turhan Erdoğan da anlaşma için, “Vestel kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Trabzonspor’un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın Türk sporuna, Trabzonspor’a ve Vestel’e hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Ağaoğlu ve Vestel CEO’su Turhan Erdoğan, imza töreninde Trabzonspor’un yeni formasıyla böyle poz verdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca , Vestel, takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, yıllık 3 milyon Euro + KDV olmak üzere üç yıl için toplam 9 milyon Euro + KDV ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.