Trabzonspor, Achraf Bencharki transferini bitiriyor

Yarıda kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Achraf Bencharki olmuştu.

İlk olarak Trabzonspor'a önerildiği ve Karadeniz ekibinin transferine sıcak bakmadığı belirtilen oyuncu için şartlar değişti.

Yunanistan kaynaklı Fosonline'a göre Trabzonspor, Olympiacos'un da listesinde yer alan oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaşmış durumda.

Mısır ekibi Zamalek'in oyuncuya gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı ve kulüplerin son birkaç saatte anlaşmaya vardıkları belirtildi.