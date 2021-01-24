Trabzonspor Abdullah Avcı'yla zirveye
Eddie Newton'un gönderilmesinin ardından 9. haftada takımın başına geçen Abdullah Avcı adeta Trabzonspor'a devrim yaşattı. Bordo-Mavililer'i 17. sırada yani tam küme düşme hattının bir basamak üzerinde alan tecrübeli hoca kısa sürede Fırtına'yı estirmeyi başardı. Sadece 12 haftada Karadeniz ekibine kazanma alışkanlığını kazandıran Avcı bu süreçte 27 puanı hanesine yazdırdı.
Yalnızca Galatasaray'a diş geçiremeyen ve tek mağlubiyetini Sarı- Kırmızılılar karşısında alan Fırtına hızla üst sıralara tırmanırken, bir anda kendisini 5. sırada buldu. Maç fazlasıyla da olsa Trabzonspor, Avcı'yla 12 maçlık periyotta Avrupa hattının sınırına kadar yükselmeyi başardı. Başarılı hoca takıma katılacak takviyelerle zirve yolunda daha iddialı yürüyeceklerine inanıyor.