Yalnızca Galatasaray'a diş geçiremeyen ve tek mağlubiyetini Sarı- Kırmızılılar karşısında alan Fırtına hızla üst sıralara tırmanırken, bir anda kendisini 5. sırada buldu. Maç fazlasıyla da olsa Trabzonspor, Avcı'yla 12 maçlık periyotta Avrupa hattının sınırına kadar yükselmeyi başardı. Başarılı hoca takıma katılacak takviyelerle zirve yolunda daha iddialı yürüyeceklerine inanıyor.





İlgili Haberler Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak



