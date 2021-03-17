Trabzonspor, Abdullah Avcı ile savunmada güven verdi

İlk 8 haftada ligin en fazla (15) gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına getirilmesinin ardından 21 maçta kalesinde 14 gol gördü.

İlk 8 haftalık periyotta maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0,66 gibi düşük yüzde de kaldı.

Trabzonspor, kalesinde 23 gol gören Galatasaray ve 28 gol gören Aytemiz Alanyaspor’un ardından, Beşiktaş ile birlikte ligin en az gol yiyen 3. takımı konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu sezon çıktığı 29 lig müsabakasında yediği 29 golle maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

AA