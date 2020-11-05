Trabzonspor Abdullah Avcı ile görüşüyor

Eddie Newton sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor’da gündem oldukça hareketli. Bir yandan takım, Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan Başkan Ahmet Ağaoğlu hoca işini çözmeye çalışıyor. Karadeniz ekibinde öncelikli hedef; Abdullah Avcı... Antalyaspor’un da çok istediği hatta şehre getirip, Fenerbahçe maçı öncesi görüşmelerde bulunduğu Avcı, Güney ekibiyle anlaşamadı. Nitekim Antalyaspor Yönetimi’nden bu konuyla ilgili resmi açıklama da yapıldı. Basın sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık” dedi.

Hoca 3 yıl istiyor

Bu gelişmenin ardından gözler tamamen Trabzonspor cephesine çevrildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. En büyük pürüz, sözleşme süresi... Avcı direkt 3 yıllık mukavele isterken, yaklaşık 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor. Bu konunun aşılması halinde tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek.

Diğer adaylar gelmeye hazır

Tamer Tuna ismi kesinlikle Trabzonspor Yönetimi’nin gündeminde yer almazken, Fatih Tekke için de henüz erken olduğu düşünülüyor. Avcı’nın şu anki alternatifleri Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Samet Aybaba. Phaktakor ile şampiyonluk mücadelesi veren Şota’nın Aralık sonunda kontratı bitiyor. Diğer iki tecrübeli hoca Aybaba ile Akçay ise çağrılmaları halinde göreve gelmeye hazır.

Safa Can Konuksever



