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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'i KAP'a bildirdi! Çifte imza

Trabzonspor yaptığı açıklamayla, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu

17 Kasım 2022, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'i KAP'a bildirdi! Çifte imza

Trabzonspor ’da yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan Hüseyin Türkmen ile altyapıdan yetiştirdiği Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesi yenilendi.

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Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

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Hüseyin Türkmen de 2027'ye kadar imzaladı

Bordo-mavili ekibin Hüseyin Türkmen için KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

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