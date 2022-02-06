Trabzonspor Abdülkadir ile coştu

Sakatlık sürecini beklenenden çabuk atlatan Abdülkadir Ömür, Hamsik ve Bakasetas’ın yokluğunda 11’de maça başladı. Bu kez orta sahanın ortasında oynadı. Yıldız futbolcu hem ilk yarıda hem de ikinci devrede arkadaşlarına gollük paslar verdi ancak son vuruşlarda sonuç gelmedi.

Peres atıldıktan sonra 77. dakikada kenara gelen Abdülkadir’in yerine Serkan Asan girdi. Abdullah Avcı, oyuncusunu tebrik etti.