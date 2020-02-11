Trabzonspor, 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. 5’inci turda Altay’ı, son 16 turunda ise Yukatel Denizlispor’u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran bordo-mavililer, bu turda sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmayı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor, 13 Şubat’ta Erzurum’da oynanacak karşılaşmada turu geçmesi durumunda ise 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıracak.

EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI

Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupası’nı Fenerbahçe’ye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4’üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.



