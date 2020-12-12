Trabzonspor 6 senedir yenilmiyor

2013-14 sezonunda beri deplasmanda Sarı-Kırmızılılar’a boyun eğmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bugün 47. kez karşılaşacaklar

İki takım ligde daha önce 46 kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor’un, Kayserispor’a galibiyetlerde 29’a 7’lik üstünlüğü bulunuyor. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına 88 gol atarken, 47 kez topu ağlarında gördü.

Avcı ve Aybaba’nın 12. kapışması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Kayserispor’un teknik patronu Samet Aybaba, kariyerlerinde farklı takımların başında Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Avcı 6 galibiyet elde ederken, 4 maçta ise üstün gelen taraf olmadı. Aybaba, sadece 1’ini kazanabildi.



