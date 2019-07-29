Trabzonspor, 52. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Trabzonspor Kulübü, 52. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kutlamalara 2 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda başlanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Anıtı’ndaki çelenk töreni ve kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlerin anısına yapılacak saygı duruşundan sonra etkinliklere Akyazı Stadyumu’nda devam edilecektir. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 13.30’da, Süper Lig’in 2019-2020 sezonuna adı verilen kulübümüzün efsane futbolcusu Cemil Usta’nın hatırasına ’Dozer Cemil Usta Doğa Parkı’ açılışı yapılacak ve kuruluş yıl dönümümüz anısına 52 ağaç dikilecektir. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak tüm etkinliklere camiamız ve taraftarlarımız davetlidir."

AA