Trabzonspor 5 haftada zirveyi kaybetti

Trabzonspor, dolu dizgin başlayıp, çok iyi devam ettiği sezonun sonunu getiremedi. Ligin en iyi kalecilerinden biri olan Uğurcan Çakır’a, en iyi oyun kurucularından Jose Sosa’ya ve Sörloth- Nwakaeme-Ekuban’lı hücum hattına sahip olan Fırtına, birçok yorumcuya göre şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Ancak son dönemeçte yapılan acemice hatalar, pahalıya mal oldu. Bordo-Mavililer ligde son 5 karşılaşmada sadece, 60 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray’ı yenebildi.

Farkı artıramıyor

Alanya, Ankaragücü ve Antalya ile berabere kalan Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, son olarak Denizli’ye 2-1 yenildi. Trabzonspor için asıl üzücü olan, bu karşılaşmaların tamamında öne geçmeyi başarmış olması. Ancak ne farkı artırabildiler ne de skoru korumayı başarabildiler. Fırtına bu 4 müsabakada 9 puan bırakırken, şampiyonluğu da adeta elleriyle Başakşehir’e verdi.





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