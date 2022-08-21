Trabzonspor 4 yıl aradan sonra ligde 5 gol yedi

Spor Toto Süper Lig 'in 3. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor , Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Hafta içinde kritik maçta Kopenhag'ı ağırlayacak olan Bordo-Mavililer, beklemediği farklı bir yenilgi aldı. Trabzonspor, ligde 4 yıl aradan sonra bir maçta 5 gol yedi.

TRABZONSPOR'A 5 GOL ATAN SON TAKIM YENİ MALATYASPOR'DU

Son şampiyon Karadeniz ekibi, ligde son olarak Yeni Malatyaspor'dan 5 gol yemişti. 9 Kasım 2018 tarihinde oynanan maçta Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ev sahibi Malatyaspor'un teknik direktörü ise Erol Bulut'tu.

Trabzonspor'u 5-0 farklı yenen Yeni Malatyaspor'da golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib atmıştı.

O KADRODAN 1 FUTBOLCU OYNADI

Trabzonspor'un 4 sene önce Yeni Malatyaspor'a farklı yenilen kadrosundan bugün sadece Abdülkadir Ömür forma giydi. O karşılaşmada Bordo-Mavili formayı giyen 13 oyuncudan 12'si takımdan ayrıldı. Bugün kadroda yer alan ve ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır ise o maçta Onur Kıvrak'ın yedeğiydi.