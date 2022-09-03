Trabzonspor 4 oyuncuyu UEFA listesine almadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş, Kızılyıldız ve Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'da UEFA listesi güncellendi. Bordo-mavili takımda 4 oyuncu listeye dahil edilmedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi

61 saat sitesinde yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00’da UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi.

4 oyuncu listeye eklenmedi

Bordo Mavili takımda yeni transferlerin tamamı UEFA’ya verilen listede yer alırken sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı.

Yusuf Yazıcı listeye eklendi

25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Fırtına'nın bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.