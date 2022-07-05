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Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını tanıttı

Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı eğlenceli bir tanıtım videosuyla duyurdu.

05 Temmuz 2022, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, 2022-23 sezonu formalarını tanıttı

Süper Lig ’in son şampiyonu Trabzonspor 'da 2022-23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı. Takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı görüntüler taraftarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk forması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen taraftarların eğlenceli halleri yer aldı. 



SİYAH FORMA İÇİN AYRI TANITIM

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren bordo mavili takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak. 

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