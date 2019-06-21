Trabzonspor 2 transferde sona geldi!

Trabzonspor Halil İbrahim Dervişoğlu ile Gaston Campi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Halil İbrahim Dervişoğlu için ilk olarak Sparta Rotterdam kulübüne 500 bin Euro bonservis bedeli öneren Bordo-Mavililer daha sonra bu fiyatı artırdı.

.Hollanda'ya giden yöneticiler Sparta Roterdamlı yöneticilerle bu transferin sonuçlandırması için yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Gaston Campi konusunda da Arjantin kulübü Estudiantes ile yapılan bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydedildi. Campi'nin de Trabzon'a gelmek istediği öğrenildi.