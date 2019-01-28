Trabzonspor 14 kez direkleri vurdu

Zirve yarışında ağır yara alan Trabzonspor bu sezon adeta direkleri dövdü.

Sivasspor karşısında son 7 dakikada 2 kez direğe takılan Karadeniz temsilcisi sezon başından bu yana toplamda tam 14 kez topu direğe nişanladı.

Bordo-Mavililer, bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer aldı.

Kulübenin yaş ortalaması 21

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosunu dolduramadı. Kulübeye 10 isim yazdırılabilirken, Fırtına’da bu sayı sadece 7’de kaldı. Luis İbanez’in dışında kulübedeki tüm isimlerin altyapı futbolcusu olması ve yaş ortalamasının sadece 21 olması ise dikkat çekti.