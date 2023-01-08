Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak.





Ligde, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, evinde 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor karşısında dış sahadaki 100 günlük galibiyet özlemine son vermek için mücadele edecek.

Bordo-mavililerde, cezalı olan Gomez, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Marc Bartra ise Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Lig'de 13. randevu

Trabzonspor ile Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.(İHA)