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Trabzonspor, 1120 gün süren galibiyet hasretine son verdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında rakibi Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi.

15 Eylül 2022, Perşembe 22:51 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, 1120 gün süren galibiyet hasretine son verdi

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti. Bordo Mavililer, tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Kupaları’nda son galibiyetini 22 Ağustos 2019’da oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı olan AEK karşısında alan Trabzonspor, 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Avrupa'da oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, uzun zaman sonra galibiyetle buluştu.

Grubun ilk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan ve kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, gruptaki ikinci maçından galip ayrılarak umut aşıladı.


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(ÖZET)Trabzonspor-Kızılyıldız maç sonucu: 2-1



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