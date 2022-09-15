Trabzonspor, 1120 gün süren galibiyet hasretine son verdi

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk etti. Bordo Mavililer, tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Kupaları’nda son galibiyetini 22 Ağustos 2019’da oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı olan AEK karşısında alan Trabzonspor, 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Avrupa'da oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, uzun zaman sonra galibiyetle buluştu.

Grubun ilk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan ve kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, gruptaki ikinci maçından galip ayrılarak umut aşıladı.











