Trabzonspor 11 günde 4 maç yapacak

Abdullah Avcı yönetiminde 4 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 8 puan kazanıp, sadece 1 gol yiyen Trabzonspor için esas zorlu süreç şimdi başlıyor. İlk 4 karşılaşmasına 3 haftaya yayılan bir periyotta çıkan Avcı, bu kez 11 günde 4 maça takımını hazırlıyor. Bugün Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor’u konuk edecek olan Bordo-Mavililer, cumartesi günü ligde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Ardından 22 Aralık Salı günü yine lig maçında sezonun flaş takımı Hatayspor’a konuk olacak Trabzonspor, 26 Aralık Cumartesi günü ise Galatasaray derbisine çıkacak. 21 takımlı lig nedeniyle fikstür bir hayli sıkışırken, Abdullah Avcı elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Avcı maç ayırmıyor

Kritik dönemde takımın başına geçen ve sonuç odaklı ilerleyen Abdullah hoca, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda “Maç maç gideceğiz. Her rakip zor. Bizim çok çalışmaktan başka şansımız yok” vurgusu yapıyor. Özellikle ligdeki 3 maçlık süreçte maksimum puanı hedefleyen Avcı ve öğrencileri, bunu başarmaları durumunda hem özgüven kazanacak hem de üst sıralara doğru yol alacak.

İşte program

Trabzonspor-A.Demir

Tarih: Bugün

Saat: 18.15

Trabzonspor-Ç.Rize

19 Aralık Cumartesi

Saat: 16.00

Hatay-Trabzonspor

22 Aralık Salı

Saat: 16.00

Trabzonspor-Galatasaray

26 Aralık Cumartesi

Saat: 19.00



