Trabzonspor 11 günde 4 maç yapacak
Kupada rakibini devirip sürprize izin vermek istemeyen Bordo-Mavililer; cumartesi günü Rizespor’la, önümüzdeki hafta içinde de ligin bir diğer formda takımı Hatayspor’la kozlarını paylaşacak. 26 Aralık’ta Galatasaray derbisine çıkacak olan Trabzonspor, 11 günde tam 4 maç yapacak.
Abdullah Avcı yönetiminde 4 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 8 puan kazanıp, sadece 1 gol yiyen Trabzonspor için esas zorlu süreç şimdi başlıyor. İlk 4 karşılaşmasına 3 haftaya yayılan bir periyotta çıkan Avcı, bu kez 11 günde 4 maça takımını hazırlıyor. Bugün Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor’u konuk edecek olan Bordo-Mavililer, cumartesi günü ligde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Ardından 22 Aralık Salı günü yine lig maçında sezonun flaş takımı Hatayspor’a konuk olacak Trabzonspor, 26 Aralık Cumartesi günü ise Galatasaray derbisine çıkacak. 21 takımlı lig nedeniyle fikstür bir hayli sıkışırken, Abdullah Avcı elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor.
Avcı maç ayırmıyor
Kritik dönemde takımın başına geçen ve sonuç odaklı ilerleyen Abdullah hoca, oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda “Maç maç gideceğiz. Her rakip zor. Bizim çok çalışmaktan başka şansımız yok” vurgusu yapıyor. Özellikle ligdeki 3 maçlık süreçte maksimum puanı hedefleyen Avcı ve öğrencileri, bunu başarmaları durumunda hem özgüven kazanacak hem de üst sıralara doğru yol alacak.
İşte program
Trabzonspor-A.Demir
Tarih: Bugün
Saat: 18.15
Trabzonspor-Ç.Rize
19 Aralık Cumartesi
Saat: 16.00
Hatay-Trabzonspor
22 Aralık Salı
Saat: 16.00
Trabzonspor-Galatasaray
26 Aralık Cumartesi
Saat: 19.00