Trabzonspor 1 kişi eksik! Fırtına, taraftarının yokluğuna alışamadı

Abdullah Avcı yönetiminde üst üste 7 maç kazanıp zirve yarışına giren Trabzonspor, son 3 lig karşılaşmasında ise 2 yenilgi aldı. Bu 2 mağlubiyet de iç sahada yaşandı. Önce Fenerbahçe’ye 1- 0’lık skorla boyun eğen Bordo-Mavililer, son olarak da Alanyaspor’a mağlup oldu. Bordo-Mavililer, 29. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig’de 7 kez yenilirken, bu maçların 6’sı Akyazı’daydı. Fırtına, Medical Park Stadı’nda Beşiktaş’a 3-1, Başakşehir’e 2-0, Kasımpaşa’ya 4-3, Galatasaray’a 2-0, Fenerbahçe’ye 1-0 ve Alanyaspor’a 3-1’lik sonuçlarla yenildi. Fırtına, deplasmandaki tek mağlubiyetini ise Fenerbahçe karşısında aldı. İç sahada çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada ise yine 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 29 puanı hanesine yazdırdı.

Pandemide 11 maçta kayıp

Abdullah Avcı yönetimindeki 3 yenilgisini de Akyazı’da yaşayan Trabzonspor, taraftarsızlığa bir türlü alışamadı. Pandeminin başladığı geçen sezonun son bölümünü yine boş tribünlere karşı oynayan Bordo-Mavililer, evindeki kritik puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybetmişti. Geçen sezon 15 Mart’ta ilk seyircisiz maçına çıkan Fırtına, o günden bu yana Akyazı’daki 18 lig maçının tam 11’inde puan yitirdi, 7 yenilgi ve 4 beraberlik alıp, 7 kez kazanabildi.

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Erman Özgür: Esas sorun yanlış seçimler

Doğasında şampiyonluğun favorisi olmak olan her takım için en önemli detay iç sahada kolay puan kaybetmemektir. Bunun yolu da kaliteli ve istikrarlı bir kadroyla güçlü oyundan geçer. Taraftar baskısı ve iç saha avantajı da bunlardan sonra gelir. Trabzonspor’un iç saha sıkıntısının en önemli sebebi; şampiyonluğu kaçırdıktan sonra hem kadrosunda hem teknik ekibinde yaptığı yanlış seçimler. Bu seçimlerle hem kimyası uyuşmayan bir teknik direktör (Newton) ve oyuncu kadrosu hem de zaman zaman dezavantaja dönmüş olsa da seyirciyi kaybetmesidir. Trabzonspor gibi takımların taraftarıyla beraber mücadeleyi en üst seviyeye çıkarabilecek gücüne rağmen eğer birbiriyle çok uyuşmayan ve kalitesi eksik bir kadronuz varsa, taraftarın da etkisi pozitiften negatife dönebilir.

Olcay Çakır: Oyuna yatırım tek çözüm

Trabzonspor tribünlerinde oluşturulan atmosfer, aslında enerji olarak şehrin belli bir ölçekte küçültülmüş halidir. Geçen yıl kaybedilen şampiyonluğun önemli bir sebebi de tribünlerin, gardı düşen takımlarını ayağa kaldıramamalarıydı. Gelelim bu sezona... Geçen yıldan çok farklı bir oyuncu grubu var. Kabul edelim ki o kadro ile mevcut kadro arasında büyük farklılıklar söz konusu. Abdullah Avcı ile deplasmanda oynanan oyunun temelinde sabır faktörü var. Oysa içeride mevcut kadro kapasitesi, oynanan oyunun iç saha normlarına pek de uygun düşmemesi rolleri tamamen değiştiren unsur oluyor. Bu sezon Trabzonspor için seyircisizlik bir avantaj bile sayılabilir çünkü baskı yönetecek oyuncu grubu yok. Kısa vadede hücum planları adına oyuna yatırım harici bir çözüm beklemiyorum.

Safa Can Konuksever: Uzaktan da olsa hissetmeli!

Abdullah Avcı sonrasında takımın her anlamda toparlandığı çok net. Savunması düzelen, oyun kontrolünü kolay kaybetmeyen, hücumda eskiye nazaran daha fazla ne yaptığını bilen bir Trabzonspor... Ancak coşkusu eksik. Bordo-Mavililer’de bu coşkuyu yaratacak yegane unsur da taraftar. Akyazı’da tribünler bazen kendi takımları için dezavantaj bile olsa, artıları kesinlikle daha fazla. Rakibi veya hakemi baskı altına almaları bir yana, Trabzonsporlu oyuncular üzerindeki etkileri çok yüksek. Bazen saha içinde taktik de plan da unutulur, o zaman duygular devreye girer. Fırtına’nın iç sahadaki sorunu çözmesi için o duyguyu bir şekilde yaşaması, coşkulu yani ‘dik oynaması’ şart. İşte o zaman, Abdullah hocanın uzaktan hissettiği taraftar desteğini belki oyuncular da hisseder.