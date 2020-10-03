Trabzonlular’dan hakeme tepki!

Flavio’nun hareketine VAR aracılığıyla penaltı çalan Fırat Aydınus, 90 dakika sonrası Trabzonsporlu oyuncuların hedefindeydi. Kaptan Pereira, “Geçen sene bir röportajda söylemiştim. Bizi üstlerde görmek istemeyen bir kesim var! Kendilerini üzmeye devam edeceğiz. Trabzonspor, hakettiği yer olan üst sıralarda bulunacak” dedi. Kaleci Erce Kardeşler de hakem kararlarından dert yandı. Genç file bekçisi, “Penaltı ve kırmızı kart... Bu sezon 4 maçın 2’sinde oldu. Hep başımıza geliyor. Bu basketboldaki ‘basket-faul’ kararı gibi. Hakemler sanki bu sezon kararlarını bir tık karşı taraftan yana kullanıyor” ifadelerini kullandı.