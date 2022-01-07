Trabzonlular dikkat! Bu haber size özel!

Türkiye Futbol Federasyonu, artan koronavirüs vakalarının olduğu şu dönemlerde stadyumlara giriş şartlarında bazı değişikliklere gitti. Buna göre; son aşısından 180 gün geçmiş ve hatırlatma aşısını olmayan kişiler, statlarda maç izlemeyecekler.

Trabzonspor , geçtiğimiz günlerde alınan bu karar ile ilgili taraftarlarına uyarıda bulunmuştu. Bordo mavililer, bu konuyla ilgili harekete geçerek maç öncesinde stat önünde aşı çadırı kurulacağını taraftarlarına duyurdu.

Bordo mavili takımın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

TFF’nin stadyumlara giriş şartlarıyla ilgili yayınladığı bilgilendirmeye göre son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz “hatırlatma aşısı” olmayan kişiler stadyumlarda müsabaka izleyemeyecektir.

Bu doğrultuda kulübümüz ile Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Medical Park Stadyumu Passolig gişeleri önünde aşı çadırları kurulacaktır. Henüz 3. doz aşısını olmamış taraftarlarımız, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabileceklerdir.

Gerek Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Medical Park Stadyumu’nda kurulan aşı çadırında bugün saat 17.00’ye kadar “hatırlatma aşısı” yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. Bugün saat 17.00’den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir.