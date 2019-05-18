Trabzonlu ressamlardan Trabzonspor’a hediye

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, Trabzon’un çok değerli ressamlarının bugün yapılan törenle en güzel eserlerini bedelsiz olarak kulübe hediye ettikleri belirtildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Akyazı Medical Park Stadı’nda sergi ve tören düzenlendiği aktarılan açıklamada, etkinlikte ressamlardan Trabzon’da olanlara plaketlerinin verildiği kaydedildi.

Törende konuşan başkan Ağaoğlu’nun, göreve geldiklerinden beri Trabzon’un sadece bir spor kenti değil, aynı zamanda bin yıllardır devam eden bir sanat kültürüne sahip olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Bu iki kültürün bir araya gelmesi için zaman zaman adımlar attıklarını dile getiren Ağaoğlu’nun, "Bugün burada bir araya gelme sebebimiz de spor ve sanatın buluşması. Çok değerli ressamlarımıza hem Trabzonspor adına hem de Trabzon şehri adına teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulunduğu vurgulandı.

AA