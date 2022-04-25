Adana Demirspor galibiyetiyle şehir tamamen şampiyonluk havasına girerken, cumartesi günü Antalyaspor karşısında alınacak 1 puan bile işi garantilemeye yetecek. Akyazı’daki karşılaşmada tarihi ana tanıklık etmek isteyen Bordo-Mavili taraftarlar, 29 ve 30 Nisan’da Trabzon’a gelecek uçaklarda boş koltuk bırakmadı. Ayrıca otellerde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava yolu şirketlerinin, maç için gidiş-dönüş olmak üzere pek çok ek sefer koyması bekleniyor. İl ve ilçe belediyeleri şimdiden 30 Nisan günü için şehirde organizasyon hazırlıklarına başlarken, Trabzonspor Yönetimi de çalışmaları hızlandırdı.





Kupa verilmiyor ama...

TFF’nin talimatları gereği, hafta sonunda şampiyonluk garantilense dahi kupa, son iç saha maçında (Altay) veriliyor. Buna rağmen Akyazı’da hedefe ulaşılması halinde, Medical Park Stadı’nda şampiyonluk kutlamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor.