Geçtiğimiz sezonun 22. haftasında evinde Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Bordo-Mavililer, bu tarihten itibaren Medical Park Stadyumu’nda oynadığı lig maçlarında adeta sahayı rakiplerine dar etti. Bu süre içerisinde 9 maça çıkan Bordo-Mavililer, yenilgi yüzü görmedi ve 8 galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek puan kaybını ise bu sezon Gençlerbirliği karşısında yaşadı. Trabzon, Başkent ekibi ile evinde 2-2 berabere kaldı. Ancak dün gerçekleşen Göztepe mücadelesi Fırtına için bu serinin sonu oldu.

İlk kez fileleri sarsamadılar

Sahadan 1-0’lık skorla yenik ayrılmaktan kurtulamayan Bordo-Mavililer, 258 günlük sürecin ardından evinde ilk kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ayrıca Karadeniz ekibi, Alanya karşılaşmasından sonra ilk kez Medical Park Stadyumu’nda konuk ettiği bir rakibine karşı mücadeleyi rakip fileleri havalandıramadan noktaladı.