Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak puanını 72'ye çıkardı. En yakın rakibi Konyaspor ise deplasmanda Rizespor'a 2-1 kaybederek büyük bir yara aldı. Şimdi gözler bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına çevrildi.

Açık ara farkla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'a için şu an itibariyle 77 puan yapması şampiyonluk için yeterli olacak. Ancak Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla ilgili dikkat çeken bir ihtimal ortaya çıktı. Bordo mavililer şampiyon olduğunda sarı lacivertli takımın Trabzon'da olma gibi bir ihtimal ortaya çıktı. Nasıl mı gelin o ihtimale birlikte bakalım...

Rize'ye kaybederlerse büyük kriz çıkabilir!

Spor yorumcusu Mücahit Sarnık, bu ihtimali ortaya attı. Trabzonspor 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Maç eksiğiyle Fenerbahçe, 56 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerin yarınki Galatasaray ve sonraki haftaki Göztepe maçlarını kazanması halinde puanı 62 olacak. Aynı zamanda Fırtına gelecek hafta oynayacağı Karagümrük maçında galip gelirse puanını 75'e çıkaracak.

Burada 34. haftada oynanacak Rizespor - Fenerbahçe maçı büyük önem teşkil edecek. Çünkü sarı lacivertlilerin deplasmanda Rizespor'a kaybetmesi durumunda Trabzonspor, Adana Demirspor maçına çıkmadan şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ancak asıl kriz burada ortaya çıkmış olacak.

Eğer Trabzonspor şampiyonluğu ilan ederse kentte büyük bir kutlama olacak. Tabii bu arada Fenerbahçe'nin İstanbul'a dönüş yapması için Trabzon Havalimanı'ndan gitmesi gerekecek. Kutlamalar esnasında sarı lacivertli takımın Trabzon'da olması büyük bir olayın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle ya sarı lacivertli kulüp ya da Türkiye Futbol Federasyonu, bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda önceden önlem alarak bu sorunu çözmeye çalışacak.