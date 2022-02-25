Trabzonspor 'da 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmenin sevinci yaşanıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla birlikte maç sonrasında sahayı dolaşarak taraftarları selamladı. Avcı'ya sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulundu. Teknik heyet ve futbolcular alkışlarla taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Tribünlerde bazı taraftarlarda horon oynayarak galibiyeti kutladı.

Bu arada karşılaşmanın bitimiyle birlikte kendini yere bırakan Nwakaeme için sağlık ekibi sahaya girdi. Trabzonspor’un golcü oyuncusu fizyoterapistler eşliğinde sahadan ayrıldı.

TRABZON, (DHA)