Trabzon’da forma yarışı

Merakla beklediği yeni sezonun üçüncü forması önceki gün Fırtına’nın resmi sosyal medya hesaplarından bir video ile tanıtıldı. Trabzonsporlu futbolseverler, hem geleneksel dokuma bezi ‘keşan’ motiflerinin işlendiği gri formayı çok beğendi, hem de paylaşılan video tüm kamuoyu tarafından alkış aldı. Bunun üzerine Trabzonspor’un önde gelen isimleri de adeta forma yarışına girdi, sosyal medyada başlatılan #keşanchallange akımına katıldı.

​Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 1461 tane Trabzonspor formasını alarak, kimsesiz çocuklara dağıtacağını duyurdu. Bordo- Mavililer’in Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Güven de 1461 tane forma satın aldı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere hediye edeceğini açıkladı. Bir diğer başka Yönetim Kurulü Üyesi Ahmet Fikret Gökhan 661, Fırtına’nın eski yöneticisi Nevzat Aydın 661 ve yine eski yöneticilerden Mesut Çağlar Bozoğlu da 661 tane forma satın aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 61 forma desteğinde bulundu.

Toplu forma alacak isimler

İsim Adet

Ertuğrul Doğan 1461

Sertaç Güven 1461

A.Fikret Gökhan 661

Nevzat Aydın 661

M.Çağlar Bozoğlu 661

Mustafa Varank 61

Toplam: 4996666