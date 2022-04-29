Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor , taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor.

Trabzon'da millet bahçesi ve kent meydanına kurulan dev ekranlarda kritik maçın yayınlamasıyla ilgili kriz de çözüldü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat devreye girip yayıncı kuruluşla görüştüğü ve ücretsiz şekilde şampiyonluk maçının yayınlanmasını sağladığı öğrenildi.

Safa Can Konuksever