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Trabzon'da dev ekranda canlı yayın krizi çözüldü!

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Trabzon'da millet bahçesi ve kent meydanına kurulan dev ekranlarda kritik maçın yayınlamasıyla ilgili kriz de Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun devreye girmesiyle çözüldü.

29 Nisan 2022, Cuma 17:23 Son Güncelleme:
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Trabzon'da dev ekranda canlı yayın krizi çözüldü!

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor , taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk düğümünün çözülmesi beklenen haftaya Trabzonspor taraftarları büyük ilgi gösteriyor.

Trabzon'da millet bahçesi ve kent meydanına kurulan dev ekranlarda kritik maçın yayınlamasıyla ilgili kriz de çözüldü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat devreye girip yayıncı kuruluşla görüştüğü ve ücretsiz şekilde şampiyonluk maçının yayınlanmasını sağladığı öğrenildi.

Safa Can Konuksever

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