Ligin ilk yarısında 29 bin seyirci ortalaması ile oynayan Trabzonspor’u, dün akşam da taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 38 bin Bordo- Mavili taraftar, karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonsporlu futbolseverler, mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, aynı zamanda büyük bir görsel şov hazırladı.

‘Biz varız hep yanında’

İlk olarak doğu tribününde bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile hazırlanan koreografide bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra ’Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında’ yazısına yer verildi. Daha sonra ise teknik direktör Ünal Karaman’ın elindeki kupayla olan görseli sergilenirken, görsel şov büyük beğeni kazandı.