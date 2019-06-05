Öze dönüş politikasına dönen ve altyapı haricinde de genç ve yerli statüsünde bulunan en 3 oyuncuyu almayı planlayan Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor... Bordo-Mavililer’de Marsilya altyapısından yetişen ve şu anda Ümit Milli Takımı kampında bulunan 20 yaşındaki Yusuf Sarı ile sezonu Eskişehirspor’da tamamlayan Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalanması an meselesi. Karadeniz ekibinin yönetimi, oyuncuların menacerleriyle yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

4 yıllık imza...

Her iki futbolcunun da Bordo-Mavililer ile önümüzdeki günlerde 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünün sakat olarak geçiren Fıratcan’a direkt olarak 4 senelik imza attırılacak. Yusuf ise kiralık olarak gelecek ancak kontratında zorunlu satın alma maddesi olacak.