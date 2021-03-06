Trabzon yerel basınından zirve vurgusu

Kentteki gazeteler, Trabzonspor’un zirve yarışında pes etmeyeceğini yazdı. Karadeniz Gazetesi ‘Kral geri döndü; Kasımpaşa’yı İstanbul’da Fırtına’ya tuttuk, bizi yarıştan uzaklaştırmak isteyenlere en güzel cevabı verdik’ dedi. Günebakış ‘Bordo-mavililer, Fenerbahçe yenilgisinin yarasını Kasımpaşa galibiyetiyle sardı; Trabzon zirveyi bırakmaz’, Taka ‘Karadeniz Fırtınası yılmadı, İstanbul’da çok kritik bir galibiyetle yeniden yüzünü zirveye döndü; Kasket ruhu asla pes etmez’ yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres Gazetesi ‘Zirve takibine devam! Durduramayacaksınız’ derken, Sonnokta ise ‘Yıkılmadık ayaktayız’ başlığını kullandı.