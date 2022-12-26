Trabzon yerel basınında büyük coşku

Trabzonspor’un 2-0’lık Fenerbahçe galibiyeti, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon’da yayın yapan gazetelerden Karadeniz ‘Fener’i ağlata ağlata yendik’, Taka ‘Fener söndü, Şampiyon döndü’ dedi. Günebakış ‘Trabzon’dan çıkış yok!’, Son nokta ‘Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz’ başlıklarını attı. Kuzey Ekspres ise ‘Adım adım zirveye’ manşetiyle çıktı.





Galatasaray ve Beşiktaş ’la berabere kalan Trabzonspor, ilk derbi galibiyetini Fenerbahçe önünde aldı. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibiyle oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordo-Mavililer söz konusu periyotta 4 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Öte yandan Karadeniz ekibi, iç sahada kaybetmeme serisini de tam 32 maça çıkardı.