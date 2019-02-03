Trabzon öncesi 3 fire

Zirve yarışında Başakşehir’in takılmasını bekleyen Galatasaray, haftaya çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Cim Bom, ilk yarıda kaybettiği Trabzonspor’u Aslantepe’de konuk edecek. Ancak bu karşılaşma öncesi Cim Bom dün 3 önemli fire verdi. Fernando, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Mariano ise ilk yarıda sakatlanınca oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı. Mariano’nun kesin durumu bugün belli olacak fakat ilk etapta yetişmesi zor gözüküyor. Eğer Mariano iyileşmezse, Asya Kupası’ndan dönen Nagatomo 11’e alınacak. Linnes de sağ bekte görev yapacak. Fernando’nun yokluğunda ise Selçuk ve Donk ikilisinden birinin oynaması bekleniyor.

Sinan son anlarda

Maçın son bölümünde ise bir şok daha yaşandı. Sinan Gümüş rakibinden topu almak isterken gereksiz bir müdahaleyle sarı kart gördü. Bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan başarılı futbolcu Trabzonspor karşısında takımını yalnız bıraktı.