CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk futboluna ilişkin bir açıklama yaptı. Kaya yaptığı yazılı açıklamada "Ayrımcılık, imtiyaz değil, temiz futbol adalet istiyoruz. Emeğimizin çalınmasından bıktık, usandık Sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya açıklamasında TBMM'de Türk futbolu ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdiğini belirtirken, "Türk futbolunda tanıdık ve bildik senaryolarla karşı karşıyayız. Ankaragücü'nün buz gibi golü iptal edildi. Burada hakem hatası yok. Burada katliam var. Ankaragücü'nün 3 puanı Başakşehir'e verildi. Ankaragücü bu 3 puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?" ifadesini kullandı.