Trabzon gazetelerinden Denizlispor mağlubiyetine tepki

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor’un aldığı 2-1’lik Denizlispor mağlubiyetine geniş yer verdiler.

18 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Trabzon gazetelerinden Denizlispor mağlubiyetine tepki

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor’un 2-1’lik Denizli mağlubiyetine geniş yer ayırdı.

Rakiplerin kaybettiği haftada Bordo-Mavililer’in fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Günebakış Gazetesi, ‘Büyük darbe’ başlığını kullanırken, Sonnokta Gazetesi, ‘Patron böyle mutlu son olmaz’ manşetini attı.

Yerel basında, attığı 2 golle eski takımı Fırtına’yı yıkan Hugo Rodallega’ya da vurgu yapıldı. Karadeniz Gazetesi, ‘Yaktın bizi Hugo!’ ifadelerini kullanırken, Taka da ‘Rodallega hayalleri yıktı” dedi. 

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