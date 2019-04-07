Trabzon gazetelerinden Avrupa vurgusu

4-1’lik Antalya galibiyeti sonrasında Trabzonspor’da, ‘Avrupa’ sesleri iyice yükselmeye başladı...

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de karşılaşmanın ardından Avrupa vurgusunda bulundu. Günebakış, ‘Trabzonspor, Antalya’yı da seriye taktı, Avrupa’ya dev bir adım attı’ manşetini atarken, Taka, ‘Avrupa koşusu’ ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, ‘Antalya da geçildi, rota Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi’ başlığı ile haberi okuyucularına duyurdu.

Karadeniz Gazetesi, ‘Akyazı’da 4x4’lük Fırtına’ derken, Kuzey Ekspres ise ‘Trabzonspor dörtledi!’ başlıklarına yer verdi.