Trabzon gazetelerinden Avrupa vurgusu

4-1’lik Antalyaspor galibiyeti sonrasında Trabzonspor’da, ‘Avrupa’ sesleri iyice yükselmeye başladı...

07 Nisan 2019, Pazar 09:51
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Trabzon gazetelerinden Avrupa vurgusu

4-1’lik Antalya galibiyeti sonrasında Trabzonspor’da, ‘Avrupa’ sesleri iyice yükselmeye başladı...

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de karşılaşmanın ardından Avrupa vurgusunda bulundu. Günebakış, ‘Trabzonspor, Antalya’yı da seriye taktı, Avrupa’ya dev bir adım attı’ manşetini atarken, Taka, ‘Avrupa koşusu’ ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, ‘Antalya da geçildi, rota Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi’ başlığı ile haberi okuyucularına duyurdu.

Karadeniz Gazetesi, ‘Akyazı’da 4x4’lük Fırtına’ derken, Kuzey Ekspres ise ‘Trabzonspor dörtledi!’ başlıklarına yer verdi. 

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