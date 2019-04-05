Zorluoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Tebrikleriniz, Trabzonspor’umuza Desteğe Dönüşsün" başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmemizden dolayı tebrik amacıyla göndermek istediğiniz çiçek ve benzeri hediyelerinizin Trabzonspor’umuza faydaya dönüşmesi adına, bağış yaparak yardımda bulunabilirsiniz. Trabzonspor Kulübü Derneği IBAN: TR60 0013 4000 0004 5921 100 03"

Öte yandan bordo-mavili kulübün Twitter adresi üzerinden de Zorluoğlu’na teşekkür edilerek, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu’na bu hassas davranışlarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

AA