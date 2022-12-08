Trabzon basınının acı günü

Trabzon’da basın camiasını yasa boğan haber geldi. Trabzonlu Gazeteci Cevat Kol, dün 57 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 senedir amansız hastalıkla mücadele eden Cevat Kol, 10 gündür Medical Park Yıldızlı Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Evli ve 3 çocuk babası olan Cevat Kol, ne yazık ki hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kol’un cenazesi, bugün saat 13.30’da Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip İskenderpaşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı ile Uğurlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Birçok alanda ödül aldı

Kol, 1965 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. 1982 yılında Trabzon Endüstri Meslek lisesini bitirdi. 1983 yılında Kuzey haber gazetesinde meleğe adım attı. Haber, fotoğraf ve röportaj dallarında çok sayıda ödül aldı. 1987 yılında Sabah Gazetesi’nde ulusal basına adım attı. 1998 yılında Star gazetesine transfer oldu. 2007 yılında ise eski yuvasına geri dönerek Sabah ve Fotomaç’ta spor muhabiri olarak görevine devam etti. Cevat Kol, 2011 yılında ise TSYD Trabzon şube başkanlığına seçilerek burada da görev aldı. Kol, Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

Biz de Fanatik Ailesi olarak Cevat Kol’a Allah’tah rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileriz.