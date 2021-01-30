Trabzon 7deplasmandır yenilmiyor

4 galibiyet, 3 beraberlik ile 15 puanı hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, müthiş serisini Vodafone Park’ta sürdürmek amacında. Abdullah Avcı yönetimindeki deplasman karşılaşmalarında 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Fırtına, attığı 7 gole karşılık kalesinde sadece 3 gol gördü.

Sıra geldi Beşiktaş'a

Ligde son 5 maçtan 13 puan çıkartan, çarşamba günü Süper Kupa’yı havaya kaldıran Bordo-Mavililer’de artık tek hedef derbi... Trabzonspor, Beşiktaş hazırlıklarına zafer parolasıyla başladı.

Pazar günü lider Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, sahaya indi. Süper Kupa zaferi sonrası takıma 1 gün izin verilirken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dün derbi hazırlıklarına start verildi. Başakşehir mücadelesinde forma giyen isimler salonda yenileme çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyunculara ise sahada taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Ligde çıktığı son 5 lig maçından 13 puan çıkartan, hafta içinde Süper Kupa’yı kazanıp iyice hava yakalayan Bordo-Mavililer, artık tamamen Beşiktaş’a kilitlendi.

Bugün gidiyorlar

Abdullah hoca, zorlu deplasmanda eski takımını devirip Trabzonspor’u zirve yarışına ortak etmek istiyor. Bugün son taktik antrenmanını gerçekleştirecek olan Fırtına, ardından akşam saatlerinde İstanbul’un yolunu tutacak. Abdullah hoca da öğrencileriyle maç toplantısını bu idmanda yapacak.