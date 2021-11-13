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Trabznspor'da Fode Koita’ya ilk talip Giresun

Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor’la anlaşan Fode Koita, geride kalan 12 haftada sakatlık problemini bir türlü aşamadı. 12 maçın 8’inde kadroda olmayan tecrübeli oyuncunun, devre arasında kiralık gönderilme ihtimali var.

13 Kasım 2021, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Trabznspor'da Fode Koita’ya ilk talip Giresun

Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor ’la anlaşan Fode Koita, geride kalan 12 haftada sakatlık problemini bir türlü aşamadı. 12 maçın 8’inde kadroda olmayan tecrübeli oyuncunun, devre arasında kiralık gönderilme ihtimali var.

Ocak ayına kadar ki 7 maçlık süreç, Koita’nın kaderini belirleyecek. Şu aşamada yıldız forvetle ilgilenen en ciddi takım ise sezon başında Diabate ve Flavio’yu Trabzonspor’dan kiralayan Giresunspor.


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