Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin tarihiyle ilgili kararını verdi ve bu kararı duyurdu. Bu karar sonrasında Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği açıklama yaptı.

İşte TPFD'nin açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada TFF Sağlık Kurulu ile yapılan toplantı sonucunda tüm profesyonel liglerin ve Bölgesel Amatör Lig'in şimdilik belirtilen tarihlerde başlatılmasına yönelik açıklama yapılmıştır.

Başlatılması planlanan tarihler şu şekildedir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihleri konusundaki tavrımızın "SAĞLIĞA UYGUN OLAN EN YAKIN TARİH" şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz, gerek de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz.