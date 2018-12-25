TP-Link’in online oyunlar için özel geliştirdiği yönlendirici (router) modeli Archer C5400X, Ocak ayında Türkiye’de satışa sunuluyor. Oyun ve 4K film için gereken kablosuz hız, performans, geniş kapsama alanı gibi tüm özellikleri barındıran yönlendirici, aynı zamanda ücretsiz depolama alanı ve güvenlik yazılımı gibi özelliklere de sahip.

Archer C5400X yönlendirici, oyun için oluşturulan özel bilgisayarlar ve diğer donanımlarla uyumlu çalışıyor. Hem kablosuz hem kablolu ağ bağlantısının hızlı olması, oyunculara oyun sırasında önemli bir avantaj sağlıyor.

Cihazda dört çekirdekli 1.8GHz 64 bit’lik ana işlemci ve üç adet yardımcı işlemci bulunuyor. 1GB’lık belleği (RAM) ile en yüksek ayarlarda oyun oynarken de gecikme olmuyor. 'Akıllı trafik önceliklendirme' özelliği ile oyun trafiğini otomatik olarak tanımlıyor ve gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Bu özellik 4K film izlerken de avantaj sağlıyor.

Archer C5400X’te iki adet 5 GHz ve bir adet 2.4GHz olmak üzere üç bant yer alıyor. 2.4GHz bandında 1000Mbps ve iki adet 5 GHz bandında ise 2167Mbps’er (toplamda 5334Mbps) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, bir bandı tamamen oyun trafiğine ayırarak çalışıyor. Diğer iki bant evin diğer ağ gereksinimine hizmet ediyor. Kullanıcılar ‘Akıllı Bağlantı’ özelliğini kullanarak her cihaz için bant atayıp sınırlamalar sağlayabiliyor.

TP-Link’in oyun yönlendiricisi, her aygıtın istediği hız ve hassasiyeti dengelemek için MU-MIMO ve Airtime Fairness teknolojilerini kullanıyor. Yönlendirici WiFi akışını cihazlara, görevlere uygun olarak dağıtıyor. Ürün sadece yüksek hız ve güçlü bağlantı değil, aynı zamanda geniş bir kapsama alanı da sunuyor.

Cihazın VPN Hızlandırma özelliği sayesinde bağlantı hızı beş kat artarken, PPTP ile bir özel ağ oluşturmak için dahili VPN ya da OpenVPN kullanılabiliyor.

Archer C5400X'in yurt dışı fiyatı 630 dolar.

DHA