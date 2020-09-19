Tozu dumana kattılar!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5’inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde dün start verildi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nin ilk gününde İçmeler ve Gökçe parkurunda yarışlar gerçekleşti.

İçmeler parkurunu Neuville önde bitirdi

13.9 kilometrelik İçmeler parkurunu, deneme sürüşlerinde iyi bir performans sergileyen Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul ekibi 10.13.1'lik derecesiyle kazandı. 11.32 kilometrelik Gökçe parkurunu ise genel klasmanda lider durumda bulunan Toyota Gazzo Racing Takımı'ndan Sebestian Ogier ve co-pilot Ingrassia 8.34.0'lık derecesiyle önde tamamladı. İki parkur yarış sonunda ise, 10 yıl sonra yeniden Türkiye Rallisi'nde gaza basan 45 yaşındaki Sebastien Loeb ve co-pilot Daniel Elena ikilisi toplam 18:50.9'luk derecesiyle Türkiye Rallisi'nin genel klasmanda zirvede yer aldı.