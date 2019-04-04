Toyota tarafından üretilen 'Cue 3' adlı robot, basketbol için gereken yeterliliklere şimdilik sahip olmasa da muhteşem bir üç sayılık atış makinesi.

Otomasyonun gelişmesiyle beraber bazı meslek gruplarındaki işlerin makinelere devredileceği ihtimali dillendirilmeye başladı. Bu meslekler arasında en beklenmedik olan ise basketbol oyunculuğu.

Webtekno'da yer alan habere göre, Toyota'nın ürettiği 2.08 boyundaki robotu Cue 3 de bu yoldaki ilk adım olabilir. Göğsünde bulunan sensörleri kullanarak potaya olan mesafesini hesaplayan ve şutunu ona göre ayarlayan bu robot, 8 üç sayılık atışta 5 isabet yakalamayı başardı.

Görsel geri bildirim kullanan robot, şimdilik basketbolun temellerine hakim değil. Cue 3 henüz koşamıyor, paslaşamıyor, dripling yapamıyor veya basketbolun diğer temel gereksinimlerini yerine getiremiyor.

Tanıtımda 8'de 5 isabet bulan robotun bu yüzdesi, mühendisler tarafından "ortalamasının altında" olarak nitelendirildi. Cue 3'ün %62.5'lik isabet oranı, NBA'in sezon rekoru olan ve Kyle Korver tarafından kırılan yüzde 53.6'nın da, NBA'in en meşhur '3 sayı makinesi' Stephen Curry'nin yüzde 43.6 kariyer isabet ortalamasından da yüksek.

GEÇEN SENE JAPON BASKETBOLCULARI YENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl da orijinal Cue robot, Japonya'dan iki profesyonel basketbol oyuncusunu serbest atış yarışmasında geride bırakmayı başarmıştı.

Robot, görsel geri bildirimin kullanımı konusunda bilgi vermesi için üretildi. Robotun atışları da sensörlerin yeteneğini ve robotun, aldığı verilere göre uyum sağlama becerisini gösteriyor.

Sputnik