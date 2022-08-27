Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası yol bisikleti yarışlarının 3. etabı tamamlandı. Adapazarı’nda dönmeye başlayan etkinlik; Akyazı, Hendek, Yenikent ve Kaynarca’da devam etti. Yıldız isimler 140 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 4 saat gibi bir sürede tamamladı. Yarışa Sakarya Büyükşehir PRO Team takımından Vitaly Buts ve aynı takımdan Batuhan Özgür damga vurdu. Vitaly, bitiş çizgisini birinciden 10 salise farkla geçerek adını ikinciliğe yazdırdı. Batuhan Özgür ise yarışı 4’. tamamladı. Yarışın birincisi Pro Touch takımından Gustav Basson, üçüncüsü ise Algeria Natıonal Team sporcusu Hamza Yacine oldu.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, organizasyon hakkında konuştu. Yüce, şunları söyledi: "Sakarya’da unutamayacağımız bir yarış heyecanı yaşıyoruz. Binlerce hemşerimiz bu coşkuya ortak oldu ve olmaya devam ediyor. Bike FEST’imizde yarışlarımız, EXPO’muz, konserlerimizle şehre renk kattık. Vatandaşlarımız etkinliklere yoğun şekilde katılım sağladı. Ayrıca bisiklet kültürünü de benimseyen bir Sakarya var artık. Yarışlara, müsabakalara ilgi her geçen gün artıyor."

Son etap bugün

3 etabı geçilen şampiyona yarın yapılacak 4. son etapla birlikte organizasyon sona erecek. Sporcular, toplamda 574 kilometre yol kat etmiş olacak.

Mertcan Polat