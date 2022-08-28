'Tour Of Sakarya' fırtınası sona erdi

'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip Türkiye’deki ilk ve tek şehir Sakarya, bir kez daha dünya şampiyonlarını ağırladı. 12-28 Ağustos günlerinde düzenlenen uluslararası yarışlarda dünyanın dört bir yanından bisikletçiler kıyasıya yarıştı. Son dört günde ise 'Tour of Sakarya' organizasyonu gerçekleştirildi. 30 ülkeden 80’i aşkın bisikletçinin pedal çevirdiği yarışlar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent içindeki 116 km uzunluğa sahip bisiklet ağını kesintisiz 500 km’ye ulaştıracaklarını söyledi.

Hem yarış hem de festival!

Sakarya’daki bisiklet heyecanı 12 Ağustos’taki Sakarya MTB Cup ile start aldı. Ardından 14 Ağustos’ta başlayan uluslararası UCI MTB Marathon Series, bisiklet severlere heyecan dolu anlar yaşattı. 17 Ağustos gecesi koşulan Sakarya MTB Cup ise kıran kırana bir yarışa ev sahipliği yaptı. 21 Ağustos’taki UCI MTB Eliminator Dünya Kupası yarışında ise bisikletçiler, dünya şampiyonluğu için dağ parkuruna çıktılar. Yarışlar 25-28 Ağustos arasındaki Tour of Sakarya ile sona ererken aynı günlerde düzenlenen EXPO Sakarya ile dünyanın bir tarafından gelen sporseverlere Sakarya’nın tanıtımı yapıldı. Festival alanındaki keyifli etkinliklere katılan seyirciler konserlerle de eşsiz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Zafer Konanenko'nun

Yarışlar 4 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team sporcuları Mykhaylo Konanenko genel klasmanda podyumun ilk sırasını aldı. Jambaljamts Sainbayar ikinci, Igor Czhan ise üçüncü oldu. Sprint mayosunu SBB Pro Team’in deneyimli bisikletçisi Vitaly Buts kazandı. Dağların Kralı mayosunu ise Callum Ormıston giydi. Bu sonuçlarla birlikte SBB Pro Team, yarışın en önemli iki mayosu olan Turuncu (Genel Klasman) ve yeşil (hız) mayolarını kazanarak Tour of Sakarya’ya damga vurdu. Başkan Ekrem Yüce, festivalle ilgili memnuniyete vurgu yaparak Cumhurbaşkanlığı ve UCI’ye emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

'500 km’lik parkurla tüm şehir bisikletle gezilecek'

16 gün boyunca yarışları yerinden takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sporun Sakarya’nın marka şehir vizyonundaki önemine değindi. Yüce, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlarla kentte bisiklete olan ilginin sürekli arttığını dile getirerek, “Sakarya’mıza ekonomik ve sosyo-kültürel fayda sağlama hedefiyle hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde Türkiye’de bir ilk olarak ‘Bisiklet Dostu Şehir’ unvanını kazanmaktan gururluyuz. Spor şehri olan Sakarya’da bisiklete yönelik öteden beri var olan ilgiyi tutkuya dönüştürdük. Son yıllarda bisiklette adeta bir atılıma imza atarak 116 km’lik bisiklet yolu inşa ettik. Şimdiki hedefimiz ise bu ağı, kesintisiz 500 km uzunluğa ulaştırıp bir baştan bir başa bisikletle rahatça seyahat edebilen bir şehir yaratmak” dedi.

'Dünya markası olma yolunda...'

Sakarya’ya bisiklet yollarının yanı sıra üst düzey olanaklara sahip tesisler kazandırdıklarını anlatan Yüce, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Çok sayıda uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan, 180 dönümlük Ayçiçeği Bisiklet Vadisi bu alandaki en değerli projelerimizden. Olimpiyat yarışlarının bile düzenlenebileceği BMX parkuru, Türkiye’de yine bir ilk olan Cyclocross parkuru, olimpik Cross-Country ve 4 km’lik Cross-Country ile Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ülkemiz sporunda çok önemli bir yere sahip. Ayrıca Sakaryalılar, Adapazarı’ndaki Aziz Duran Parkı’nda inşa ettiğimiz parkurlarda her gün diledikleri gibi bisiklet sürerek sağlıklı ve spor dolu bir kent hayatı yaşıyorlar. Dünya markası bir spor şehri olma vizyonumuzla bisiklet başta olmak üzere her alanda Sakarya’ya ve Türkiye’ye değer yaratacak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Mertcan Polat