Tour of Mersin'e katılacak takımlar belli oldu

5. Mersin Bisiklet Turu'a (Tour of Mersin) katılacak 15 takım resmen açıklandı.

09 Nisan 2019, Salı 12:49
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Tour of Mersin'e katılacak takımlar belli oldu

Bu yıl 5. kez düzenlenecek UCI 2.2 Mersin Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) yarışacak takımlar belli oldu. 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında, 4 etaplı gerçekleştirilecek organizasyonda yer alacak takımlar şunlar:

Türkiye Milli Takımı

Konya Torku Şekerspor

Salcano Sakarya

Rad Team Herrmann(Almanya)

Azerbaycan Milli Takımı

VIP Sport (Bahreyn)

Minsk Cycling Team (Belarus)

Cycling Team Hemus (Bulgaristan)

Nice Pro Cycling Team (Etiyopya)

BNP Sport (İsviçre)

Sovac Cycling Team (Cezayir)

National Track Team (Kazakistan)

Marathon Tula (Rusya)

Sırbistan Milli Takımı

Lviv Cycling Team (Ukrayna)

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