Bu yıl 5. kez düzenlenecek UCI 2.2 Mersin Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) yarışacak takımlar belli oldu. 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında, 4 etaplı gerçekleştirilecek organizasyonda yer alacak takımlar şunlar:
Türkiye Milli Takımı
Konya Torku Şekerspor
Salcano Sakarya
Rad Team Herrmann(Almanya)
Azerbaycan Milli Takımı
VIP Sport (Bahreyn)
Minsk Cycling Team (Belarus)
Cycling Team Hemus (Bulgaristan)
Nice Pro Cycling Team (Etiyopya)
BNP Sport (İsviçre)
Sovac Cycling Team (Cezayir)
National Track Team (Kazakistan)
Marathon Tula (Rusya)
Sırbistan Milli Takımı
Lviv Cycling Team (Ukrayna)