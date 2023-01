Tour of Antalya'ya 15 ülkeden 175 bisikletçi katılacak Antalya’da 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA 2023’e katılan takımlar belli oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisindeyer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, 2023 yılında 15 ülkeden 25 takıma ve175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 615 km pedal basacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler, “Yeşil bir Gelecek” için pedal çevirecek…