Tour of Antalya powered by AKRA 2019’ın ikinci gününde 111 kilometrelik Antalya – Kemer – Antalya etabı koşuldu. Etabı Monkey Town – A Block CT Takımından Bas Van Der Kooij 2 saat 30 dakika 12 saniye ile kazandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ve Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun birlikte damalı bayrağı salladığı yarışa 161 sporcu katıldı.

ANTALYA AKVARYUM’DA MÜTHİŞ GÖRÜNTÜLER

161 sporcu gerçek starttan önce Antalya Akvaryum’un içinden geçerek (nötr start) köpekbalıkları, vatozlar ve yüzlerce çeşit balıkla sıra dışı görüntüler verdiler. Bisikletçiler daha sonra 4.7 kilometre nört startla gittiler. Bu süreden sonra gerçek startverildi ve 111 kilometrelik büyük mücadele başladı.

ANA GRUPTAN KOPMA YOK

14 Kilometre geçilirken küçük ataklar gözlendi. Ancak kimse kaçamadı. 161 sporcu ortalama 60 kilometre hızla düz parkurda güneşli ve rüzgarsız havada pedal bastılar.

SPRİNT PRİMİ GAETAN PONS’UN

Etabın 23.9 kilometresi geride kalırken ilk sprint primi gerçekleşti. Leopart Pro Cycling takımından Gaetan Pons çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Onu Wiggins Lecol takımından Michael O’loughlin takip etti, üçüncülüğü de Lviv Cycling takımından Bohdan Musiienko elde etti.

MUHAMMET ATALAY KAÇIŞ GURUBUNDA

Daha sonra ilk kaçış grubu oluştu. Aralarında Salcano Sakarya takımından Muhammet Atalay, Tarteletto Isorex takımından Yiber Sefa ile Danish National takımından Sebastian Ryttersgaard ön grubu oluşturdu. Bu arada ana grup onların kaçışına izin veren bir tempoda gözüktü. Grup arayı önce 35 saniye, sonra 1 dakika 35 saniye kadar açtı. Ana grubu ise sürekli Corendon Circus takımının çektiği görüldü. Kemer’den, yeniden Antalya dönüş yoluna giren pedallar tempoyu sabit tutup, bir yandan da ön grubun pozisyonunu takibe aldılar.

PHASELİS ANTİK KENTLER PRİMİNİ SEBASTİAN ALDI

Etabın 62.4’üncü kilometresi geçilirken Phaselis Antik Kentler Primini kazanan sporcu da belli oldu. Danimarka Milli Takımı’ndan Sebastian Ryttersgaard prim çizgisini ilk geçen sporcuydu. İkinciliği Sakarya Salcano Takımı’ndan Muhammet Atalay, üçüncülüğü de Tarletto Isorex Takımından Yiber Sefa elde etti. Öndeki üçlü, arkada ana grup Antalya finişine 37 kilometre kala bu pozisyonda pedal bastı. Uzun süre etap bu biçimde gitti. Peloton (Ana Grup) biraz tempo yapınca öndeki üçlü finişe 10 kilometre yakalandı. Finişe tek grup halinde gelmeye başlandı.

MUHTEŞEM BİR FİNİŞ YAŞANDI

Finişe metreler kala meydana gelen kazada yaralanan sporcular ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Finiş yine toplu denebilecek kalabalıkla gerçekleşti. Finiş çizgisini ilk geçen 126 numaralı Monkey Town – A Block CT takımından 2.30.12 ile Bas Van Der Kooij oldu. İkinciliği Tour of Antalya’nın sponsorlarından Corendon Airlines’ın sponsordu olduğu Corendon Circus’tan Roy Jans, üçüncülüğü de Nippo Vini Fantini takımından Giovanni Lonardi elde etti.

FORMALARIN DAĞILIMI

Akra-Barut Hotels sponsorluğundaki Magenta mayoyu Monkey Town-A Block CT takımından Bas Van Der Kooij’a giderken ödülünü ve formasını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş takdim etti.

Van Der Kooij aynı zamanda Diana Travel sponsorluğundaki sarı mayonun da sahibi oldu. Van Der Kooij’a ödülünü Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul takdim etti.

Corendon Airlines’ın sponsorluğundaki dağların kralı olarak bilinen Turuncu mayoyu Wiggins Lecol takımından James Fouche’a ödülünü Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

AG Tohum’un sponsorluğundaki Antik Kentler Forması’nın kazananı Sebastian Ryttersgaard’a yeşil formasını ise Özel Yaşam Hastanesi doktorlarından Cemal Özkan giydirdi ve ödülünü takdim etti.

YARIN TIRMANIŞ ETABI KOŞULACAK

Tour of Antalya powered by AKRA’ya yarın 91.8 kilometrelik tırmanış etabı olan Perge-Termessos etabıyla devam edilecek. Bu etapta genel ferdi klasman birinciliğine yükselen Monkey Town -A Block CT takımından Bas Van Der Kooij Magenta renkli formayı giyecek.

TOUR OF ANTALYA POWERED BY AKRA 2019’A BÜYÜK DESTEK

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Matso, AKTOB, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Tanıtım A.Ş, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Spor Turizm Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; Tour of Antalya’nın kurumsal destekçileri.

Organizasyon ana sponsoru Akra – Barut Hotels’in yanı sıra Corendon Airlines, Diana Travel, Fraport TAV Antalya Havalimanı, AG Tohum, Salcano, Özel Yaşam Hastanesi, Powerede, Shimano, Sora Tekstil, TURSET Project Management, Alem FM, Lig Radyo, S Sport, Tourism Today, Paloma Hotels, TerraCity, Velotalya, Antalya Aquarium, Sahil Antalya ve Zemzem Group da Tour of Antalya’ya sponsorluk desteği veriyorlar.



